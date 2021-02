I have a drem :-) - Slovak veržn a o smolnom februári.

Pred vyše sto rokmi napísal Woodrow Wilson v odpovedi T.G. Masarykovi, že jeho Washingtonská deklaráca ho dojala a dá Rakúsku takú odpoveď, s ktorou bude Masaryk spokojný. Tento moment bol majákom nádeje pre Slovákov a Čechov.

28. októbra 1918 vzniklo samostatné Česko-Slovensko. V ten istý deň vydal Národný výbor vyhlásenie: "Lide československý. Tvoj odveký sen sa stal skutkom...".

Ale ani po sto rokoch Slovák stále nie je slobodný človek a nežije svoj sen. (Alebo ako by možno povedal náš bývalý prezident: "Čakali sme, že budeme snívať pekný sen. Snívame ale sen iný, snívame nočnú moru." a mal by pravdu). Obyčajný Slovák žije svoj každodenný život v moci väčších manipulátorov, akými boli Uhorskí páni. Aj po sto rokoch žije Slovák v zotročení predstavou, že o jeho osude rozhoduje pán s bičom. Táto predstava v našej histórii vedie k totalite. Je tá predstava sugesciou, či prekliatím nášho národa?

Pred 103 rokmi povstali veľkí Slováci a Češi, v ktorých tieni teraz žijeme. O pár rokov neskôr do Ústavy ČSR vo februári 1920 zapísali, že: „Ľud je jediným zdrojom všetkej štátnej moci v ČSR“. Dnes je zrejmé, že väčšina "slobodných Slovákov" si tento názor vyhodila z hlavy a vrátila sa k svojej prirodzenej predstave, že Vláda je jediným orgánom, ktorý určuje mieru ich šťastia, slobody a blahobytu.

Vo februári 1945 sa na Jaltskej konferencii rozhodlo, že Československo bude v sovietskej sfére vplyvu. Mohli sme tomuto rozhodnutiu mocností odolať? Vo februári 1948 boli demokratické strany Č-S rozhádané natoľko, že zvíťazila jednotná totalita. Zlo je totiž vždy jednotné, inak by sa proti dobru nedokázalo postaviť. Ak jednotné nie je, tak sa nejednotným iba tvári, aby príliš nevyniklo. Česko-Slovensko prešlo vo februári 1948 pripojením k sovietskemu bloku. "Víťazstvom" Československej socialistickej strany prešlo transformáciou od demokracie k totalite. Až vo februári 2020 skončila táto vláda totality na SR, ktorá s prestávkami počas Dzurindovej a Radičovej vlády trvala vyše 70 rokov. Dnes, opäť vo februári, sú demokratické strany rozhádané dočervena. Rozpad jednoty "demokratických strán" je signálom budúcej straty slobody aj dnes, podobne ako pred začiatkom vlády totality v roku 1948. Vo februári 2021 sa strháva masívna kampaň, do ktorej sa s neschopnosťou odpútať sa od falošnej predstavy osudovosti pridávajú aj slovenské médiá a niektoré slovenské koaličné strany. Slovensko ako neosobný mechanizmus inklinuje k neslobode, ktorú máme za tisícročia zapísanú v našej DNA. Jej symptómom jej reptanie a hľadanie vinníka za vlastné chyby. Na druhej strane tejto rozpadnutej barikády stoja proti nám, slobodným ľuďom páni, ktorí sú si vedomí našej prirodzenej slabosti. Vedia že to, čo potrebujeme počuť sa za sto rokov, ba za tisíc dvadsať rokov nezmenilo: "Vy nie ste schopní riadiť sa sami, potrebujete tvrdú ruku, ktorá vám vládne a títo klauni sú na vás slabí". Heslo, ktoré nám koluje v žilách znie: "Cítim sa nekomfortne, pretože páni zlyhali", ale heslo, ktorým sa skutočne páni číhajúci na náš rozpočet riadia, znie: "Rozdeľuj a panuj". Dnes, vo februári 2021 podlieha slušná časť politikov sladkému pokušeniu populizmu, ktorý sa sami vo februári 2020 zaviazali odmietnuť. K tomuto populizmu ich pokúšajú sami Slováci. Slušná časť politikov koketuje v moderných palácoch s modernými otrokármi, ktorí túžia vlastniť Slovensko, miesto toho, aby Slovákom povedali: "Váš osud je vo Vašich rukách. Prijmite zodpovednosť za svoje chyby a bude Vám dobre. Ak budete ďalej reptať a hľadať vinníka Vašich zlyhaní, upadnete do takého otroctva, o akom sa Vám ani nesnívalo."

Dobrá matka vedie svoje deti k zodpovednosti za ich chyby. Narcistická matka však národu - deťom hovorí to, čo chce národ - demokracia v plienkach počuť: "Nie si na vine. Na vine je ocko. To on to celé pokazil." A to by som Čaputovú volil znova, pretože pomocou moderných revolucionárov po jej boku porazila ten totalitný hrôzostroj a môže ho poraziť znova. Je len na nás, či sa vlastnému narcizmu ubránime, alebo budeme vzhliadať k ešte narcistickejšiemu tieňu nášho národa, ktorého moc končí vždy väčšou neslobodou.

Mám sen, že liberáli s konzervatívcami opäť sadnú za spoločný stôl v otvorenom pube a budú sa baviť o náboženstve a potratoch v bratskom (sesterskom) duchu až do bieleho rána.

Pozn.: Ak sa Vám tento text zdá nadnesený, je to poloplagiát Lutherovho "I have a dream".

Ľud Slovenský. Tvoj odveký sen máš vo svojich rukách...

Vo februári 2021 to znamená:

Porazme koronu za tri týždne tým, že si priznáme chybu a budeme konečne dodržiavať nariadenia hlavného hygienika tak, ako sme to robili pri prvej vlne.